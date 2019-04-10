انت الان تتابع الصحة: حظر 6 مركبات جديدة لـ«الفودو والاستروكس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هالة زايد وزيرة الصحة

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والذي حمل رقم 177 لسنة 2019، بإضافة 6 مركبات جديدة لـ"الفودو والاستروكس" على قوائم جدول المخدرات، ليحظر نقلها أو تداولها أو تعاطيها، أو إدخالها لداخل حدود البلاد، اعتبارا من غد الخميس، جاء ذلك بناءً على توصيات من لجنة ثلاثية مشكلة من ممثلي وزارات الصحة والسكان، والعدل، والداخلية، بعد انعقادها منتصف شهر يناير الماضي، وبناء على ما عرضه الدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء، على وزيرة الصحة.

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ونص القرار على إضافة المواد وأملاحها ونظائرها، واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائها واستراتها، ومستحضراتها أينما وجدت إلى القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتضم قائمة المواد المخدرة الجديدة: "5f-mdmb- pica، وadb-fubinaca،