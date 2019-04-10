شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تدرج 6 مواد جديدة على جدول المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إضافة 6 مركبات جديدة على قوائم جدول المخدرات، ليحظر نقلها أو تداولها أو تعاطيها، أو إدخالها لداخل حدود البلاد اعتبارا من الخميس. نشر القرار في عدد «الوقائع المصرية» الصادر صباح الأربعاء: الوقائع المصرية 10 ابريل 2019

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