شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية ومدير الأمن يتقدمان جنازة شهيد الشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الآلاف من أهالي قرية تل مفتاح، التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية، الأربعاء، جنازة الشهيد النقيب محمد أحمد إسماعيل، الذي استشهد خلال عمليه إرهابية أثناء تأدية عمله بالشيخ زويد في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة، تقدمها الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام المساعد، والعقيد رضا حسيني، المستشار العسكري، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

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وقدم المحافظ واجب العزاء والمواساة لأسره الشهيد، مؤكدا أننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة فى أذهاننا تقديرا لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعا عن أمنه واستقراره.

كما أعرب المحافظ عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد ضحية الواجب الوطني، موضحا أن دماء الشهداء من أبناء الوطن لن تضيع هباء.

فى سياق متصل، أناب محافظ الشرقية، اللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، لحضور تشييع جثمان الشهيد الجندي أحمد سمير شحاته، ابن مدينة أبوحماد، الذي استشهد خلال عملية إرهابية أثناء تأدية عمله بالشيخ زويد، وتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الشهيد.