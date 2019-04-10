شكرا لقرائتكم خبر عن حذف عقار في حدائق القبة من سجل المنشآت ذات الطراز المعماري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، على حذف عقار في تقاطع شارع ولي العهد مع شارع حمزة فتح الله المنطقة الشمالية حي حدائق القبة من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعماري من محافظة القاهرة. Advertisements نشر القرار في عدد «الوقائع المصرية» الصادر صباح الأربعاء. الوقائع المصرية 10 ابريل 2019 by

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