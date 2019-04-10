شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه كلمة في احتفال مئوية منظمة العمل الدولية بالقاهرة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيوجه غدا الخميس، كلمة للعالم في احتفالية منظمة العمل الدولية التي تقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها في «١٩١٩» ومرور٦٠ عاما على إنشاء مكتبها بالقاهرة.

وقالت «القوى العاملة» في بيان لها اليوم الأربعاء، إن كلمة الرئيس يلقيها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الاحتفالية التي يتم تغطيتها على مستوى 4 قارات من خلال 24 دولة، حيث يتزامن موعد هذه التغطية مع ذكرى جلسة مؤتمر باريس للسلام في 11 أبريل 1919 والتي قبلت مسودة دستور منظمة العمل الدولية، الذي أصبح جزءاً من معاهدة فرساي التي وقعت في 28 يونيو 1919 لإنهاء الحرب العالمية الأولى.

وسوف تذاع الاحتفالية عالميا، ويشهدها عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات والهيئات الدولية بالقاهرة، ويتحدث في الاحتفالية محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وموسى أومارو، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية للعمليات الميدانية والشراكات، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

Advertisements

وقال وزير القوى العاملة في البيان: «إن الاحتفالية تتضمن فعالياتها أوبريت»ايزيس تحكي عن العمل«، وكورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، وأغنية مهداة من الفنانة بشرى لمنظمة العمل الدولية»كتاب ولعبة«، وعرض بالونات.

كما يتم عرض فيلما وثائقيا تحت عنوان: «مصر تحتفل بمئوية منظمة العمل الدولية»، وتتضمن جلسة نقاشية «60 عاما منظمة العمل الدولية في مصر»، وعرضا ملخصا لتقرير المنظمة «مستقبل العمل»، وتتضمن كلمات ترحيبية من جيوفانا تشيليه، بالإنابة عن ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وإبراهيم عوض، مدير سابق مكتب المنظمة بالقاهرة، إيريك أوشلان، مدير مكتب المنظمة الحالي بالقاهرة.

وأكد «سعفان»، أن اختيار مصر من بين 187 دولة أعضاء في المنظمة الدولية بتمثيلها الثلاثي«حكومات، وأصحاب أعمال وعمال» لإقامة الاحتفالية بها لم يأت من فراغ، بل اعتمد على معايير نجاح كثيرة، ومقومات اختيار أساسية تتمتع بها مصر، وعمل دؤوب وجهود مضنية من العمل بين الوزارة والمنظمة خلال الفترة الماضية، فضلا عن اعتبارها من أولى الدول المنضمة لها.

وقال الوزير إنه منذ أيام تمت زراعة 100 شجرة بالمتحف المصري الكبير، أهدتها منظمة العمل الدولية إلى مصر بهذه المناسبة في لفتة مميزة لتقديم احتفالاتهم للعالم من قلب الحضارة المصرية.

وقام بزراعة هذه الأشجار 50 شابا وشابة من طلبة الجامعات حتى يكون لهم غرس في واحدة من أهم المشاريع المصرية التي يعمل بها 4 آلاف عامل .