شكرا لقرائتكم خبر عن مدير«الفنية العسكرية»: القوات المسلحة تدعم منظومة البحث العلمي والتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مدير الكلية الفنية العسكرية ورئيس المؤتمر الدولي العلمى الـ18 لعلوم وتكنولوجيا الطيران والفضاء، اهتمام ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة لمنظومة البحث العلمي والتكنولوجيا وتدعيمها بأحدث الإمكانات المعملية والتقنية وتأهيل الكوادر البحثية وإطلاق مواهب الإبداع لدعم وتطوير القدرات القتالية للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته الكلية أمس الثلاثاء، ويستمر حتى غد الخميس بمشاركة عدد من الجامعات المحلية والدولية، بالإضافة إلى المراكز البحثية من أكثر من 14 دولة عربية وأجنبية لعرض أحدث الأبحاث الأكاديمية في مجال المؤتمر، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل .

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يأتى ذلك في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالبحث العلمي والارتقاء بمنظومة الأداء الفنى للقوات المسلحة.

بدوره، نقل اللواء دكتور مهندس مصطفى عبدالوهاب مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وترحيبهما بالعلماء والباحثين المشاركين بالمؤتمر، معرباً عن تطلعه أن يثمر هذا المؤتمر العلمي الهام وما يتضمنه من بحوث وورش عمل عن تحقيق الهدف المطلوب منه بإثراء العمل البحثي والارتقاء بمستوى العلم والمعرفة وتبادل الخبرات بين ممثلي الهيئات المختلفة المشاركين في المؤتمر من الدول المختلفة.

وقام مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بافتتاح المعرض العلمي المصاحب للمؤتمر الذي تضمن العديد من الابتكارات في مجال الفضاء والطيران، حيث شارك فيه عدد من المؤسسات الصناعية والبحثية و3 شركات أجنبية بالإضافة إلى 17 شركة من الهيئات والشركات المحلية .

حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عدد من قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة والملحقين العسكريين وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات الهندسة والمراكز البحثية ورؤساء مجالس إدارة مصانع وزارة الدولة للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية والجامعات المصرية .