شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لـ«مدبولي» ووزير الصناعة حول رسوم «خام البليت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، بشأن فرض رسوم حماية على خام «البليت» ما يتسبب في غلق 22 مصنع درفلة في مصر.

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وقال النائب في طلبه إن هناك عدة مشاكل تتعرض لها صناعة الحديد في مصر بسبب التوجه نحو فرض رسوم حماية على خام البليت، الأمر الذي قد ينتج عنه غلق ما يقرب من 22 مصنعاً، نتيجة إحتمالية حدوث سيطرة وإستحواذ عدد ضئيل من المصانع ذات رؤوس الاموال الباهظة لقدرتهم على تحمل فرق التكلفة نتيجة الروسم المفروضة.

وأضاف:«هذا الأمر سيضر بصناعة الحديد بسبب رفع تكلفة الإنتاج مما يؤدي إلى غلق ما يقرب من 22 مصنع درفلة من السوق، ويؤثر بالسلب على عملية التشغيل والتوازن بالسوق بجانب أن المستهلك هو من سيتحمل الجزء الأكبر من التكلفة» .

وتابع «عامر»: «نظراً لأن صناعة الحديد تعد من أهم الصناعات الإستراتيجية في مصر، ومن أهم الصناعات المحلية التي تحتاج حالياً إلى الحماية والمساندة في ظل وجود العديد من المصانع الأجنبية تسعى لغزو السوق المصري بسعر أقل يؤثر في الصناعة الوطنية، مما يستوجب ضرورة التدخل لبحث تلك المشكلة، حماية وحفاظا على أهم الصناعة الوطنية».