شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون «مصري-إماراتي» لتنفيذ المشروعات القومية والتنموية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد العصار، والشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة (تان جروب) لتمثيل الشركات والشركة الإماراتية المصرية للتنمية والاستثمار وشركة القلعة للاستثمار والوساطة التجارية، للتعاون في مجال الاستثمار والتصنيع المشترك، وذلك بديوان عام الوزارة بحضور السفير جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر.

وذكر بيان لوزارة الإنتاج الحربي، أنه تم خلال اللقاء استعراض منتجات وزارة الإنتاج الحربي وهيكلها التنظيمي، وكذلك أوجه التطوير في مختلف المجالات وإقامة مشروعات صناعية لنقل وتوطين التكنولوجيات بالتعاون مع الشركات العالمية، كما تم استعراض المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركات الاماراتية، وتم التأكيد على أن الوزارة ترحب بأي تعاون مع مختلف الجهات من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار بمصر.

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يهدف البروتوكول إلى التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الإماراتية في تنفيذ عدد من المشروعات، منها نقل التكنولوجيا الحديثة إلى شركة المعصرة للصناعات الهندسية «مصنع 45 الحربي»، في مجال تصنيع مهمات الربط، وتبادل «الوسائط، التطبيقات التكنولوجية، الدراسات، التقارير، الإصدارات والأبحاث الصادرة المتوفرة لدى الطرفين بمجالات الاهتمام المشترك».

وتمثل الشركة الإماراتية المصرية للتنمية والاستثمار «إيديكو» كياناً قانونياً لمجموعة من الشركات الإماراتية التي تعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال تقنيات المعلومات ودعم فكرة التصنيع المشترك والبحث عن فرص استثمارية في المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في الفترة الحالية في مصر، والتي تتبنى القيادة السياسية أسلوب العمل فيها بالاستثمار في البنية التحتية، وكذا البنية المعلوماتية في المدن الجديدة وترشيد ودعم الاستخدام الأمثل للموارد الحالية وتعظيم الفائدة منها والتكامل بين القطاع الخاص والحكومي وقطاع الأعمال العام، كما ستقوم الشركة بإيجاد فرص تسويقية لمنتجات شركات الإنتاج الحربي وذلك بواسطة ممثلها بالإمارات ومنطقة الخليج.

وقال الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان خلال اللقاء، إن توقيع بروتوكول التعاون يعكس اهتمام الجانب الإماراتي بالمساهمة في الطفرة الاقتصادية الملموسة بمصر والمشاركة في فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصري، مؤكداً أن الحرص على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة طيبة والسرعة والدقة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر؛ الأمر الذي يسهم في نجاح هذا التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين.

وأضاف أنه يوجد العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين في مختلف المجالات.