شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري يرد على تهديدات الخارجية الأمريكية: «انتهى زمن التبعية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض النائب مصطفى بكري تهديدات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بفرض عقوبات على مصر حال تعاقدها مع روسيا على شراء مقاتلات «سو 35».

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قال «بكري» عبر «تويتر»، صباح الأربعاء: «مصر لن تقبل بأي إملاءات أمريكية، مصر بلد مستقل ولها الحق في أن تنوع مصادر سلاحها. انتهى زمن التبعية».

وزير الخارجية الأمريكي قال، في وقت سابق الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على مصر حال شرائها مقاتلات روسية من طراز «سو 35».

أضاف في جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ المختصة بميزانية 2020: «مثل هذه الصفقات تستتبع عقوبات ضد أي دولة بموجب قانون التصدي لأعداء أمريكا».