شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: حركة تنقلات لـ18 قيادة في 8 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حركة تنقلات محدودة بين قيادات الإدارة المحلية في المحافظات.

تضمنت الحركة 18 قيادة محلية في محافظات «القاهرة، الجيزة، المنوفية، قنا، الإسكندرية، جنوب سيناء، الدقهلية وأسوان».

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تضمنت الحركة 6 رؤساء مراكز ومدن و5 رؤساء أحياء و3 رؤساء مدن وسكرتيرا عاما وسكرتيرا عاما مساعدا، ونقل 2 من القيادات إلى ديوان عام إحدى المحافظات، وتعيين نادر محمد عشماوي سكرتيرا عاما لمحافظة جنوب سيناء.

قرر الوزير تعيين فوزي عبدالحميد همام سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة جنوب سيناء، ومحمد أحمد هنداوي رئيسا لمركز ومدينة بركة السبع في المنوفية، وعبدالحميد إبراهيم أبوالعزم رئيسا لمدينة سرس الليان في المنوفية، وجمال إسماعيل محمود رئيسا لمدينة قنا، وسمير صدقي الإمام رئيسا لحي وسط الإسكندرية.

شملت الحركة تعيين أيمن محمد رضا رئيسا لمركز ومدينة أسوان، وعبدالرحمن محمد عامر رئيسا لمركز ومدينة إدفو في أسوان، وأحمد محمد عبدالعظيم رئيسا لمدينة الطور في جنوب سيناء.