شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يزور البحيرة لتفقد مشروعات تطوير رشيد وحوش عيسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محافظة البحيرة رفقة عدد من الوزراء، صباح الأربعاء، لتفقد عدد من المشروعات على رأسها مشروع تطوير مدينتي رشيد وحوش عيسى.

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تبدأ الزيارة من مدينة رشيد، ويتفقد رئيس الوزراء معرض السجاد اليدوى في الحديقة المتحفية، ومشروع تطوير مستشفى رشيد ومدرسة على المغربى، ثم ميناء الصيد في رشيد الذي يتكلف نحو 500 مليون جنيه، ثم الأراضي المخصصة لإقامة مدينة رشيد الجديدة ومشروع بشاير الخير.

يتفقد رئيس الحكومة المنطقة التجارية اللوجستية في دمنهور التى تضم مجمعا تجاريا يوفر 60 ألف فرصة عمل بتكلفة 5 مليارات جنيه على مساحة 94 فدان، وينتقل إلى حوش عيشى لتفقد المدينة الحرفية في منطقة فرهاش وعددا من المصانع في المنطقة الصناعية.

يختتم رئيس الوزراء جولته بزيارة مستشفى دمنهور، ثم يعقد اجتماعا بأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، ويشهد توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الإسكان والمحافظة لإنشاء مدينة رشيد الجديدة.