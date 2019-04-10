شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العام بالقاهرة: تخصيص 100 أتوبيس لخدمة الأماكن الدينية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة وضعت خطة جديدة للعمل خلال شهر رمضان، تشمل تغيير فى مواعيد العمل لتناسب الجمهور فى الشهر الكريم.
وأضاف رئيس هيئة النقل العام، فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن الهيئة تخصص 100 أتوبيس عام لتغطية المناطق والمزارات الدينية والتى عادة ما تشهد ازدحاما على مدار الشهر الكريم، مثل الحسين والأزهر ومسجد عمرو بن العاص، والسيدة زينب والسيدة عائشة وغيرهم.
وأشار رزق، إلى أن الخدمة الجديدة سيبدأ عملها عقب موعد الإفطار وتستمر حتى بعد صلاة الفجر، وذلك لخدمة المصليين فى المساجد والأماكن الدينية بشكل عام.
كانت هذه تفاصيل خبر النقل العام بالقاهرة: تخصيص 100 أتوبيس لخدمة الأماكن الدينية فى رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.