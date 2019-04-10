شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة جلوبال فاينانس الأمريكية: مصر تحقق الأداء الأفضل اقتصاديا فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجلة جلوبال فاينانس، إن من المرجح أن تحقق مصر الأداء الأفضل اقتصاديا فى الشرق الأوسط هذا العام والعام المقبل، مع تقديرات بزيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى السنوى تقترب من 6%.
وأوضحت المجلة الأمريكية فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الأربعاء، أن مزيج من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتطوير قطاعات النفط والغاز فضلا عن تعافى قطاع السياحة، جميعهم غذوا النمو السريع فى مصر واستقرار الاقتصاد الكلى. ولفتت إلى قيام البنك المركزى المصرى مؤخرا بتخفيف السياسة النقدية، والتى من شأنها أن تساعد فى الحفاظ على قوة الاقتصاد.
وقال جيسون توفى، كبير الاقتصاديين فى الأسواق الناشئة لدى مجموعة كابيتال إيكونوميكس، إن الميزانية الأولية تحقق فائض لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين.
وأضاف أنه فى ظل وجود ضغوط أقل على البنوك المحلية لشراء الديون الحكومية، فستكون قادرة على إعادة توجيه قروضها إلى الشركات الخاصة والصغيرة، وهذا من شأنه أن يساعد فى تعزيز معدل الاستثمار فى مصر ودعم مكاسب الإنتاجية بشكل أسرع.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلة جلوبال فاينانس الأمريكية: مصر تحقق الأداء الأفضل اقتصاديا فى المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.