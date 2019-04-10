غادة والى تفتتح غدا أول مركز لتأهل مرضى الإدمان فى محافظات الصعيد بالمنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، غدا الخميس مركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية وذلك بمنطقة العزيمة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، حيث يعد أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان فى محافظات الصعيد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية، وكذلك سائقى الطرق السريعة فى العديد من المحافظات، بجانب استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
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