شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الداخلية: تطبيقات حديثة ومتطورة للتعامل مع ذوي الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء خالد فوزي مساعد وزير الداخلية لشئون الاعلام ، إن الدولة اهتمت بذوي الإعاقة ، وسعت لتضافر كافة الجهود لتذليل كافة العقبات أمامهم، والعمل على دمجهم في شتى مجالات الحياة ، وخصص دستور 2014 نحو 11 مادة لهم.

واضاف مساعد وزير الداخلية في كلمة له بندوة الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة باكاديمية الشرطة ، ان هذه الشريحة وجدت من القيادة السياسية كافة أوجه الرعاية وتخصيص عاما لهم.

وتابع ، ان وزارة الداخلية تهتم بمتحدي الإعاقة حيث انهم شركاء في التنمية بما يملكوه من مواهب ، وتم توقيع برتوكول تعاون بين الداخلية والاتصالات لتسهيل التعامل مع متحدي الإعاقة من خلال تطبيقات حديثة، وان جهود الوزارة في هذا الصدد لن تتوقف.