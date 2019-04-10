شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه كلمة نيابة عن الرئيس فى الاحتفال بمئوية منظمة العمل الدولية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الخميس، كلمة للعالم فى احتفالية منظمة العمل الدولية -التي تقام بإحدى الفنادق الكبرى- بالذكرى المئوية لتأسيسها فى "١٩١٩- ٢٠١٩" ومرور٦٠ عاما على إنشاء مكتبها بالقاهرة، بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وسوف تذاع الاحتفالية عالميا، ويشهدها عددا من الوزراء والسفراء وممثلى المنظمات والهيئات الدولية بالقاهرة، ويتحدث فى الاحتفالية محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وموسى أومارو، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية للعمليات الميدانية والشراكات ، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الاحتفالية تتضمن فعالياتها أوبريت "ايزيس تحكي عن العمل" ، وكورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، وأغنية مهداة من الفنانة بشرى لمنظمة العمل الدولية "كتاب ولعبة" ، وعرض بالونات.

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كما تتناول فيلما وثائقيا تحت عنوان: "مصر تحتفل بمئوية منظمة العمل الدولية"، وجلسة نقاشية " 60 عاما منظمة العمل الدولية في مصر"، وعرض ملخص تقرير المنظمة"مستقبل العمل"، وتتضمن كلمات ترحيبية من جيوفانا تشيليه، بالإنابة عن ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وإبراهيم عوض، مدير سابق مكتب المنظمة بالقاهرة، إيريك أوشلان، مدير مكتب المنظمة الحالي بالقاهرة.

وأكد "سعفان"، أن اختيار مصر من ضمن 187 دولة أعضاء في المنظمة الدولية بتمثيلها الثلاثي" حكومات ، وأصحاب أعمال وعمال" لإقامة الاحتفالية بها لم يأت من فراغ، بل اعتمد على معايير نجاح كثيرة، ومقومات اختيار أساسية تتمتع بها مصر، وعمل دؤوب وجهود مضنية من العمل بين الوزارة والمنظمة خلال الفترة الماضية، فضلا عن اعتبارها من أولى الدول المنضمة لها.