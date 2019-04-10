"الفنية العسكرية" تنظم المؤتمر الدولي لعلوم وتكنولوجيا الطيران والفضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنظم الكلية الفنية العسكرية المؤتمر الدولي العلمي الثامن عشـر لعلوم وتكنولوجيا الطيـران والفضـاء في المدة من 9 – 11 إبريل 2019 بمشاركة عدد من الجامعات المحلية والدولية بالإضافة إلى المراكز البحثية من أكثر من أربع عشرة دولة عربية وأجنبية لعرض أحدث الأبحاث الأكاديمية في مجال المؤتمر بالإضافة إلى عدد من ورش العمل.

وحسب بيان، للعقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، الأربعاء، بدأت الجلسة الافتتاحية بعرض مقرر عام المؤتمر وإحصائيات المؤتمر وتلى ذلك كلمة مدير الكلية الفنية العسكرية ورئيس المؤتمر أشار فيها إلى إهتمام ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة لمنظومة البحث العلمى والتكنولوجى وتدعيمه بأحدث الإمكانات المعملية والتقنية وتأهيل الكوادر البحثية وإطلاق مواهب الإبداع لدعم وتطوير القدرات القتالية للقوات المسلحة .

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وفي نهاية الجلسة نقل اللواء دكتور مهندس / مصطفى عبدالوهاب مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وترحيبهما بالعلماء والباحثين المشاركين بالمؤتمر، معرباً عن تطلعه أن يثمر هذا الملتقى العلمى الهام وما يتضمنه من بحوث وورش عمل فى تحقيق الهدف المطلوب منه بإثراء العمل البحثي والارتقاء بمستوى العلم والمعرفة وتبادل الخبرات بين ممثلى الهيئات المختلفة المشاركين في المؤتمرمن الدول المختلفة .

وافتتح مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المعرض العلمي المصاحب للمؤتمر الذي تضمن العديد من الإبتكارات في مجال الفضاء والطيران، وشارك فيه عدد من المؤسسات الصناعية والبحثية وثلاث شركات أجنبية بالإضافة إلى سبع عشرة شركة من الهيئات والشركات المحلية.

حضر الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر عدد من قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة والملحقين العسكريين وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات الهندسة والمراكز البحثية ورؤساء مجالس إدارة مصانع وزارة الدولة للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية والجامعات المصرية.​