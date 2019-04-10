وفد أوغندي يزور أكاديمية الطيران المدني لتفعيل برتوكول التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

زار وفد من سلطة الطيران المدني الأوغندي، الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران؛ لتفعيل برتوكول التعاون بين الأكاديمية وسلطة الطيران الأوغندي، وتفقد كلية المراقبة الجوية والمعامل، والكلية المصرية للطيران.

وقال الطيار إلياس صادق، رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، إن الأكاديمية تضم 22 طائرة مختلفة، بعد إضافة 4 طائرات، اثنتين من طراز بارون متعددة المحركات، وطائرتين من طراز بونانزا ذات المحرك الواحد.

وحسب بيان، الأربعاء، أشار إلياس إلى أن الأكاديمية بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية البحرية للتنسيق فيما بينهما فيما يتعلق بالنقل الجوي واللوجستيات، خاصة أن منتج أكاديمية الطيران جعلها الأولى على كافة الأكاديميات في أفريقيا والشرق الأوسط، ويتم تخريج 90 طيار سنويا والأكاديمية في ازدياد كل عام.

يذكر أن الأكاديمية المصرية تشهد تطوير كبير من تجهيز معامل للدارسين، وقاعات تحتوي على مجسمات 3D لتعليم الطلاب الدارسين، و 3 كليات هم الكلية المصرية لعلوم الطيران، وكلية المراقبة الجوية، وكلية الدراسات المتخصصة، وتحتوي على أكثر من 150 برنامجا في مجالات متعددة منها هندسة صيانة الطائرات، وتمنح إجازة صيانة الطائرات طبقا لتشريعات «الإيكاو» و«الإيازا».