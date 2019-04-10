بالأسماء.. وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات جديدة في 8 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حركة تنقلات محدودة بين قيادات الإدارة المحلية في المحافظات.

وحسب بيان، الأربعاء، تضمنت الحركة 8 محافظات: القاهرة، الجيزة، المنوفية، قنا، الإسكندرية، جنوب سيناء، الدقهلية، وأسوان .

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الحركة تضمنت 6 رؤساء مراكز ومدن و5 رؤساء أحياء و3 رؤساء مدن وسكرتيرًا عامًا وسكرتيرًا عامًا مساعدًا إضافة إلى نقل 2 من القيادات لديوان عام محافظة.

وشملت أبرز أسماء حركة التنقلات:

- نادر محمد عشماوي – سكرتيرًا عامًا- محافظة جنوب سيناء.

- فوزي عبدالحميد همام – سكرتيرًا عامًا مساعدًا- محافظة جنوب سيناء.

Advertisements

- محمد أحمد هنداوي- رئيسًا لمركز ومدينة بركة السبع- محافظة المنوفية.

- عبدالحميد إبراهيم أبوالعزم – رئيسًا لمدينة سرس الليان- محافظة المنوفية.

- جمال إسماعيل محمود - رئيسًا لمدينة قنا- محافظة قنا.

- سمير صدقي الإمام – رئيسًا لحي وسط الإسكندرية- محافظة الإسكندرية.

- أحمد محمد عبدالعظيم – رئيسًا لمدينة الطور- محافظة جنوب سيناء.

- أيمن محمد رضا – رئيساً لمركز ومدينة أسوان- محافظة أسوان.

- عبدالرحمن محمد عامر – رئيسًا لمركز ومدينة إدفو- محافظة أسوان.