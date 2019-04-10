الصحة تدرج 6 مركبات جديدة بجدول المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إضافة 6 مركبات جديدة لـ"الفودو" و"الاستروكس" على قوائم جدول المخدرات، ليحظر نقلها أو تداولها أو تعاطيها، أو إدخالها لداخل حدود البلاد إعتباراً من غد الخميس.

جاء ذلك بناءً على توصيات من لجنة ثلاثية مشكلة من ممثلي وزارات الصحة والسكان، والعدل، والداخلية، بعد انعقادها منتصف شهر يناير الماضي، وبناءً على ما عرضه الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء، على وزيرة الصحة.

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار وزيرة الصحة والسكان، والذي حمل رقم 177 لسنة 2019.

ونص القرار على إضافة المواد وأملاحها ونظائرها، واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائها واستراتها، ومستحضراتها أينما وجدت إلى القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

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وتضم قائمة المواد المخدرة الجديدة كلاً من:

"5f-mdmb- pica، وadb-fubinaca، وadbica، و5- fluoro adbica، و5- flouro app-pica px1، وamb- pica mmb2201".