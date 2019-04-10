أول تعليق من "مستثمري طابا" على ظهور ضبع في منتجع سياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

علق سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمري نويبع وطابا السياحية بجنوب سيناء، على ظهور أحد الضباع داخل منتجع سياحي مهجور على طريق "طابا - نويبع"، قائلاً: الضباع موجودة ومفيش مشكلة من ظهورهم وهو أمر عادي ولا قلق منهم، والناس بتضخم في الموضوع وخلاص".

وأوضح سليمان، في تصريحات لمصراوي، أن وجود الضباع هناك يُحدث حالة من التوازن البيئي وذلك لعدم ظهور حيوانات أشرس ولا يصح قتلها أو التعامل معها بشكل خاطئ حفاظا على البيئة، رافضًا الحديث عن سبب وجودها نظرًا لهجرة المنتجعات السياحية أو الفنادق من السياحية.

وأضاف: "الضبع لم يظهر من أجل غلق بعض الفنادق، كما يتحدث البعض لكن ظهوره وارد في هذه المناطق".

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وعن حركة السياحة، أوضح أن الحركة في "طابا/ نويبع" تسير بخطى ثابتة، وهناك حالة من الرواج السياحي تشهدها المنطقة بالتزامن مع أعياد الربيع وشم النسيم، مؤكدًا أن الاستعداد للموسم المرتقب تسير على قدم وساق لاستقبال الوفود السياحية المتوقعة خلال الموسم، منوها إلى أن العمل جاري على تشغيل المطار وطرح عروض طيبة للجميع.

وسادت حالة من القلق بين أهالي طابا ونويبع بعد رصد عاملين في منتجع سياحي بمدينة طابا، ظهور أحد الضباع يتجول داخل منتجع سياحي مهجور على طريق "طابا - نويبع"، وجرى تصوير الضبع ومطاردته لكنه هرب.

وأخطر مسؤولو المنتجع، مجلس المدينة وجميع الجهات المعنية لتحديد أسباب ظهور الضبع لسرعة اتخاذ إجراء للقضاء على الظاهرة الجديدة بجنوب سيناء.

وعقد اللواء نادر العشماوي السكرتير العام للمحافظة، اجتماع تنسيقي بحضور حمد صادق مدير محمية طاب ونويبع وبالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لدراسة الظاهرة واتخاذ إجراءات جادة لعدم انتشارها.