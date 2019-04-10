أخبار مصر | رئيس الوزراء يصل إلى محافظة البحيرة لتفقد عدد من المشروعات

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة البحيرة في جولة تفقدية؛ لعدد من المنشآت الخدمية والمشروعات التي يجرى تنفيذها في نطاق المحافظة.

ويرافق "مدبولي"، خلال جولته، عدداً من الوزراء والمسئولين، من بينهم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء، خلال جولته، معرض للسجاد اليدوي في الحديقة المتحفية بالمحافظة، ثم تفقد مستشفى رشيد، ثم مدرسة على المغربي، ثم كورنيش رشيد وميناء الصيد.

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كما يتفقد رئيس الوزراء، خلال جولته، مدينة رشيد الجديدة، ومشروع بشائر الخير، والمنطقة اللوجستية، ومنطقة فرهاش الحرفية، ثم تفقد استثمارات صينية في المنطقة الصناعية، فضلاً عن تفقد عدداً من المصانع التي ما تزال تحت الإنشاء.

ومن المقرر أيضا أن يتفقد مدبولي محطة رفع ري زراعي خيري، ومستشفى دمنهور، كما يعقد اجتماعاً بمجمع دمنهور الثقافي، ويشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة البحيرة بخصوص مدينة رشيد الجديدة.

وسوف يعقد رئيس الوزراء في نهاية جولته اجتماعاً مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، للاستماع لرؤاهم لتطوير المحافظة، ومواجهة أية مشكلات قد يعرضونها عليه.