أخبار مصر | اليوم.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح قاعة الاحتفالات الكبرى بعد التطوير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح قاعة الاحتفالات الكبرى بعد التطوير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الأربعاء 10 أبريل الجاري، قاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة بعد أعمال التطوير الشامل للمسرح وأنظمة الصوت والضوء الحديثة ورفع كفاءة المنشآت.

وذلك بحضور نواب رئيس جامعة القاهرة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

كما تنظم كلية دار العلوم، بجامعة القاهرة، مؤتمرا بعنوان "الاستشراق وتفاعل الثقافات" والذى تستمر فعالياته الخميس، فى مقر الكلية يكرم المؤتمر الذى يأتى بأمانة الدكتور أحمد درويش، أستاذ النقد والبلاغة بالكلية، كلا من الدكتور عونى عبد الرؤوف، والدكتور مراد وهبة، والدكتور محمود حمدي زقزوق الذى يلقى محاضرة فى الافتتاح، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر.