ترامب: السيسي رئيس عظيم يؤدي مهامه بشكل رائع

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السيسي وترامب
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه "رئيس عظيم يؤدي مهامه الرئاسية بشكل رائع"، جاء ذلك في سياق المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيسان في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، في إطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس السيسي، حاليا، للولايات المتحدة، بدعوة من نظيره الأمريكي وذلك بعدما عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين وامتدت على مأدبة غداء، ونقل ترامب إلى السيسي شكر الولايات المتحدة، وكل مؤسساتها على جهود الرئيس في مجال التسامح الديني وحرية العبادة في مصر.
وكتب الرئيس الأمريكي عبر صفحته الرسمية على تويتر، اليوم الثلاثاء: "كان لي عظيم الشرف أن أستقبل الرئيس السيسي في البيت الأبيض"، وأذاع مقطع فيديو لوصول الرئيس السيسي إلى مقر البيت الأبيض، وسط ترحيب الرئيس الأمريكي به. وأكد ترامب أن العلاقات الثنائية بين بلاده ومصر تمر بأفضل حالاتها، قائلا في كلمة ترحيب
وكتب الرئيس الأمريكي عبر صفحته الرسمية على تويتر، اليوم الثلاثاء: "كان لي عظيم الشرف أن أستقبل الرئيس السيسي في البيت الأبيض"، وأذاع مقطع فيديو لوصول الرئيس السيسي إلى مقر البيت الأبيض، وسط ترحيب الرئيس الأمريكي به.
وأكد ترامب أن العلاقات الثنائية بين بلاده ومصر تمر بأفضل حالاتها، قائلا في كلمة ترحيب قبيل انطلاق مباحثات القمة مع الرئيس السيسي بالبيت الأبيض: "لم يكن لدينا أفضل من هذه العلاقات مع مصر من قبل".
وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكره للرئيس السيسي لجهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أنه من خلال التعاون المثمر تم إحراز تطور كبير في التعامل مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب. (اقرأ أيضا: ترامب للسيسي: أمريكا تشكرك على جهودك في حرية العبادة)
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