نجلة ترامب تعتزم زيارة مصر لهذا السبب

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لقاء الرئيس السيسي وإيفانكا ترامب
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكي، وذلك بمقر إقامته بواشنطن في «بلير هاوس». وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول مناقشة قضايا تمكين المرأة، خاصةً في ضوء مبادرة البيت الأبيض تحت عنوان «المبادرة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة»، والتي تهدف إلى قيام المجتمعات بدعم التمكين الاقتصادي للمرأة كمدخل لتحقيق السلام المجتمعي وتعزيز الرخاء الاقتصادي، وتتولى إيفانكا ترامب رئاسة مجموعة العمل المعنية بتنفيذ بنودها.
وأكدت نجلة الرئيس الأمريكي حرصها على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر في هذا الخصوص، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، موضحةً اعتزامها القيام بزيارة مصر قريبا للترويج للمبادرة. ورحب السيسي بتعاون مصر مع الجانب الأمريكي في هذا الإطار واستقبال إيفانكا بالقاهرة، وذلك في ظل الأولوية المتقدمة
وأكدت نجلة الرئيس الأمريكي حرصها على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر في هذا الخصوص، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، موضحةً اعتزامها القيام بزيارة مصر قريبا للترويج للمبادرة.
ورحب السيسي بتعاون مصر مع الجانب الأمريكي في هذا الإطار واستقبال إيفانكا بالقاهرة، وذلك في ظل الأولوية المتقدمة التي توليها الدولة المصرية لحماية وتعزيز حقوق المرأة، والتي تأتي كنتاج لإرادة سياسية حقيقية لتمكين المرأة في مختلف مناحي الحياة.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن إيفانكا ترامب أشادت بجهود الرئيس السيسي ومبادراته لترسيخ ثقافة المساواة والتمكين وعدم التمييز والدعم الكبير للمرأة والمنعكس فعليا على أرض الواقع في مصر، وكذا فى أحاديث وخطابات الرئيس، معربةً عن دعمها لتلك الجهود، وتطلعها للعمل مع الحكومة المصرية لمساندة تلك المساعي.
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