انت الان تتابع السيسي يلبي طلب سيدة مصرية ويلتقيها في واشنطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

السيسي والسيدة المصرية

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على لقاء السيدة المصرية سهام نصار، المقيمة بمدينة نيويورك الأمريكية، والمكرمة سابقا في مصر بالأم المثالية، فى مقر إقامته واشنطن، على هامش زيارته للولايات المتحدة، بعد أن طلبت لقاء الرئيس لتقديم الشكر على جهود الدولة في مكافحة فيروس سي التي عانت منه طويلا في السابق. ويجري الرئيس السيسي زيارة للولايات المتحدة، التقى خلالها بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث عقد الرئيسان قمة مصرية أمريكية. ووجه السيسي الشكر لترامب، على دعوته لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار السيسي إلى أن التواصل بين القيادات أحدث نقلة نوعية في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كما نوه في كلمة قبيل بدء أعمال القمة بين الرئيسين بالبيت الأبيض، الثلاثاء، بأن العلاقات المصرية الأمريكية هي الآن في أفضل حالتها مقارنة بما كانت عليه على مدار سنوات طويلة، موجها التحية والتقدير للرئيس ترامب