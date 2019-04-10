"رصاص سبق المشنقة".. تفاصيل مقتل مُحال للمفتي وملاحقة قاتله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

تكثف الأجهزة الأمنية، ورجال المباحث الجنائية في أسيوط، جهودها لضبط مزارع، مقيم بمنطقة ساحل سليم، وذلك لاتهامه لقيامه بالاشترك مع آخر تربطه صلات قرابة وعائلية على قتل مزاع بسبب وجود خلافات ثأرية، فيما ضبطت أجهزة الأمن، أحد المتهمين، والذي أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب باستخدام السلاح المضبوط بحوزته.

وألقت أجهزة الأمن في أسيوط، القبض على أحد المتهمين، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، واستعجلت المباحث لسرعة ضبط الهارب.

وتلقى مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط، بمقتل عامل يقيم بدائرة المركز، بالانتقال والفحص اتضح سابقة اتهام في 6 قضايا مخدرات، وسرقة، ومحال، وأحال أوراقه إلى فضيلة المفتى في قضية قتل، والمحدد لها جلسة للنطق بالحكم، ومحكوم عليه في قضيتين سرقة بالإكراه بالسجن لمدة 15سنة، وذلك إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة. فيما اتهمت والدة القتيل اثنين أحدهما مزارع يبلغ من العمر 30 سنة، وآخر 25 سنة، مُقيمان بنفس ليه علاقة بيهم الوجود خصومة ثأرية بين العائلتين

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين حيث أمكن ضبط المتهم الثانى، وبحوزته بندقية آلية، مواجهته تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما كلف اللواء منتصر عويضه مدير مباحث قطاع الأحوال المدنية، والذي أمر، بتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب،