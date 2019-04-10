انت الان تتابع عبد العال: لا مساس باستقلال االقضاء في تعديل الدستور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

علي عبد العال

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن السلطة القضائية سيكون لها الاستقلال المالي والإداري في إطار التعديلات الدستورية التي تنظرها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، مضيفًا: «لن يخرج نص من هذا المجلس يمس استقلال السلطة القضائية»، مشيرًا إلى أن اللجنة ستراعى الاستقلال المالي والإداري في المنتج النهائي الذي سيخرج في تقريرها حول التعديلات الدستورية، والذي سيعرض على الجلسة العامة للتصويت عليه، جاء ذلك اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، لمناقشة ملاحظات الحوار المجتمعي، تعقيبًا على كلمة النائب فؤاد بداوي، سكرتير عام حزب الوفد.

وقال بدراوي، إن المشهد السياسي والظرف الداخلي يتطلب الموافقة علي التعديلات الدستورية المقترحة، لاستكمال مسيرة البناء التي يعمل الجميع عليها. وأكد بدراوي، على ضرورة أن يتم وضع الاعتبار نحو إحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وخاصة السلطة القضائية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك اختصاصات واضحه لمجلس الشيوخ حتى

Advertisements