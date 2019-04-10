عبد العال: لا مساس باستقلال االقضاء في تعديل الدستور

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علي عبد العال
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن السلطة القضائية سيكون لها الاستقلال المالي والإداري في إطار التعديلات الدستورية التي تنظرها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، مضيفًا: «لن يخرج نص من هذا المجلس يمس استقلال السلطة القضائية»، مشيرًا إلى أن اللجنة ستراعى الاستقلال المالي والإداري في المنتج النهائي الذي سيخرج في تقريرها حول التعديلات الدستورية، والذي سيعرض على الجلسة العامة للتصويت عليه، جاء ذلك اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، لمناقشة ملاحظات الحوار المجتمعي، تعقيبًا على كلمة النائب فؤاد بداوي، سكرتير عام حزب الوفد.
وقال بدراوي، إن المشهد السياسي والظرف الداخلي يتطلب الموافقة علي التعديلات الدستورية المقترحة، لاستكمال مسيرة البناء التي يعمل الجميع عليها. وأكد بدراوي، على ضرورة أن يتم وضع الاعتبار نحو إحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وخاصة السلطة القضائية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك اختصاصات واضحه لمجلس الشيوخ حتى
وقال بدراوي، إن المشهد السياسي والظرف الداخلي يتطلب الموافقة علي التعديلات الدستورية المقترحة، لاستكمال مسيرة البناء التي يعمل الجميع عليها.
وأكد بدراوي، على ضرورة أن يتم وضع الاعتبار نحو إحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وخاصة السلطة القضائية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك اختصاصات واضحه لمجلس الشيوخ حتى لا يكون مجرد لافته فقط، مشيرًا إلى أن هذه الاختصاصات ستتلافي عيوب الماضي التي كنا نعاني منها.
وكان مجلس النواب قد استمع في 6 جلسات على مدار أسبوعين للشخصيات العامة وممثلي الأحزاب والشباب والنقابات العمالية والمهنية والهيئات القضائية وصحفيين وإعلاميين ومستثمرين وغيرهم، حول التعديلات الدستورية المقدمة من 155 نائبًا برلمانيًا «أكثر من خُمس عدد أعضاء مجلس النواب»، لإبداء رأيهم بكل حرية في جلسات مذاعة وحضرها الصحفيين البرلمانيين.
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