انت الان تتابع بعد استغاثة حساسين.. عبد العال لمرتضى: قفلت للراجل القناة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

علي عبد العال

طالب النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، والسيد الشريف وكيل المجلس، بالتدخل لإعادة بث قناة الرافدين، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مانع قانوني لغلقها، قائلًا: «إن ما حدث كان بسبب الهجوم الذي شنه رئيس الزمالك خلال برنامج «الزمالك اليوم»، والذي أذيع على القناة لمدة 4 أيام فقط، قبل إغلاقها وإلغاء رخصتها»، وعلق عبد العال، موجها حديثه لرئيس الزمالك: «اقعد يا مرتضى، مش كفاية قفلت للراجل القناة»، في إشارة إلى إغلاق قناة الرافدين لمالكها حساسين، بعد نقل برنامج «الزمالك اليوم» إليها، وهجوم رئيس الأبيض على قيادات المجلس الأعلى للإعلام به.

وأعلن حساسين في وقت سابق وقف بث القناة بناءً على القرار 1251 بتاريخ 1 أبريل 2019، الصادر من المنطقة الحرة الإعلامية لحين تقنين أوضاعها. وأضاف حساسين، في بيان بثته شاشة قناة الرافدين، أنه ستتم إعادة البث قريبًا، متمنيًا الخير لمصر. من جانبه نفى أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في