ترامب للسيسي: أمريكا تشكرك على جهودك في حرية العبادة

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السيسي وترامب - أرشيفية
نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكر الولايات المتحدة، وكل مؤسساتها على جهود الرئيس في مجال التسامح الديني وحرية العبادة في مصر، حسب تصريحات السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. وفي نفس السياق، كتب الرئيس الأمريكي عبر صفحته الرسمية على تويتر، اليوم الثلاثاء: "كان لي عظيم الشرف أن أستقبل الرئيس السيسي في البيت الابيض"، وأذاع مقطع فيديو لوصول الرئيس السيسي إلى مقر البيت الأبيض، وسط ترحيب الرئيس الأمريكي به.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العلاقات الثنائية بين بلاده ومصر تمر بأفضل حالاتها، قائلا في كلمة ترحيب قبيل انطلاق مباحثات القمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبيت الأبيض: "لم يكن لدينا أفضل من هذه العلاقات مع مصر من قبل"، معربا عن شكره للرئيس السيسي لجهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العلاقات الثنائية بين بلاده ومصر تمر بأفضل حالاتها، قائلا في كلمة ترحيب قبيل انطلاق مباحثات القمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبيت الأبيض: "لم يكن لدينا أفضل من هذه العلاقات مع مصر من قبل"، معربا عن شكره للرئيس السيسي لجهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أنه من خلال التعاون المثمر تم إحراز تطور كبير في التعامل مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب.
وتطرق إلى زيارة قرينته السيدة الأولى ميلانيا ترامب إلى مصر مؤخرا، قائلا: "استمتعت للغاية بمشاهدة الأهرامات، والتي نستطيع أن نطلق عليها إحدى عجائب الدنيا السابعة، لقد انبهرت للغاية، والتقطت الكثير من الصور، وتقول إن هذه كانت لحظات رائعة بالنسبة لها".
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