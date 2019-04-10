شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.8% مارس الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم مارس الماضي بنحو 0.9% مقارنة بشهر فبراير السابق عليه، مسجلًا 307 نقاط مقابل 304.2 نقطة.

أوضح الجهاز، في بيانه الشهري الصادر الأربعاء، أن معدل التضخم على أساس سنوى ارتفع خلال مارس الماضي إلى 13.8% مقارنة بالشهر نفسه في 2018 الذي سجل 13.1%.

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أشار البيان إلى أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري بلغ 13.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أرجع الجهاز ارتفاع معدل التضخم الشهرى إلى زيادة أسعار الطعام والشراب بنحو 1.5%، مقارنة بالشهر السابق عليه، كما ارتفع بنحو 15.1% مقارنة بمارس 2018.

أشار إلى أن معدل التضخم خلال مارس الماضي ارتفع في الحضر بنحو 0.8%، مقارنة بالشهر السابق عليه ليبلغ 289.2 نقطة، مقارنة بـ290.7 نقطة، في حين بلغ معدل التضخم على أساس سنوى في مارس 14.2%، مقارنة بالشهر نفسه من 2018.

وفى الريف، زاد معدل التضخم خلال الفترة المذكورة بنحو 1%، مقارنة بشهر فبراير السابق عليه ليبلغ 317 نقطة مقابل 314.3 نقطة، وسجل معدل التضخم السنوي 13.4%، مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.