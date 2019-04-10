شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. الأخبار المتوقعة 10 أبريل 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستأنف الرئيس عبدالفتاح السيسي نشاطه بالعاصمة الأمريكية واشنطن التي بدأ زيارتها أمس تلبيةً لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تعرض الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التجرية المصرية في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، والفرص الاستثمارية في المشروعات القومية الكبرى منها محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بزيارة لمحافظة البحيرة لتفقد ومتابعة عدد من المشروعات القومية والتنموية والخدمية بالمحافظة، يرافقه عدد من الوزراء والمحافظ والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

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تستضيف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، رائد الفضاء الإيطالي الشهير باولو نيسبولي، في النسخة الثالثة من صالونها العلمي لعام 2019، وذلك على مسرح السلام التابع للأكاديمية.

يعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعا طارئا حول ليبيا.

اجتماع طارئ لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل لتحديد الشروط والمدة التي سيستغرقها أي تمديد لعملية البريكست.

يزور الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، الولايات المتحدة؛ لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، حول سبل استئناف مفاوضات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية.

تنطلق في العاصمة النمساوية فيينا، أعمال المؤتمر الدولي لأمراض الكبد بحضور 10 آلاف طبيب وباحث، وتستمر أعمال المؤتمر 3 أيام.