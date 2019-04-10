شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل مدير صندوق النقد الدولي‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، في مقر إقامته في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول استعراض أوجه التعاون بين مصر والصندوق في ضوء تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

Advertisements

وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن التقدير للشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، منوهاً إلى الحرص على استمرار التعاون مع الصندوق، بالنظر إلى ما تمثله الشراكة بين الجانبين من توفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري، وفرص الاستثمار والآفاق الواسعة التي يوفرها.

وأكد الرئيس أن الشعب المصري كان له الدور الرئيسي في نجاح جهود الدولة في تنفيذ عملية الإصلاح، بوعيه وإدراكه لحتمية الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في هذا الإطار، بما ساهم في إحراز تقدم أكدته المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري بشهادة البيانات الرسمية لصندوق النقد الدولي، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة.

وأوضح المتحدث أن «لاجارد» قدمت من جانبها التهنئة للرئيس على ما تم إنجازه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة المصرية، مؤكدةً أن الوعي الكبير الذي أبداه الشعب المصري، إلى جانب الإدارة الناجحة من قبل القيادة السياسية المصرية لسياسات إصلاحية عميقة، أدت إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة على نحو لافت عكس التطبيق الناجح والدقيق لخطوات الإصلاح الاقتصادي، مشددةً على حرص الصندوق على مواصلة التعاون البناء مع مصر لاستكمال آخر مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح.

وأعربت «لاجارد» خلال اللقاء عن إشادتها البالغة باهتمام الرئيس بقطاع الشباب، وكذا التجربة الناجحة في هذا الصدد لتنظيم مؤتمرات الشباب الوطنية والعالمية التي عقدت في مصر على مدار السنوات الماضية برعاية مباشرة من الرئيس.