شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة التجارة الأمريكية تقيم عشاء للسيسى وتؤكد تطلعها لتعزيز الاستثمارات بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أقامت غرفة التجارة الأمريكية عشاء تكريماً للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وخلال حفل العشاء بمقر الغرفة، أشاد أعضاء الغرفة بالتقدم المحرز على صعيد جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر و التدابير التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلاً عن كم المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، لتكون مصر نموذج يحتذى به دوليا على صعيد التعاون مع صندوق النقد الدولي.

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وأكد أعضاء الغرفة على تطلعهم لتعزيز الاستثمارات الأمريكية في مصر في مختلف المجالات،لا سيما الصحة والطاقة والتكنولوجيا والسياحة.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.