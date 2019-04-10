6 ساعات تعذيب تنهي 8 أشهر زواجا.. أسرار انتحار "عروس أكتوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وصلة تعذيب استمرت 6 ساعات دفعت ربة منزل للهرب من قسوة زوجها بل والدنيا بأكلمها. قررت الزوجة التخلص من حياتها وأقدمت على الانتحار قفزا من شرفة مسكنها بالطابق الخامس حيث تسكن في بناية في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة مطلع هذا الأسبوع.

طوال 8 أشهر، لم تنعم السيدة، التي لمم تتجاوز عقدها الرابع، بيوم سعيد في كنف زوجها "حسام" الذي يكبرها بنحو 11 سنة ويعمل موظفا في شركة استثمارات مالية، شكه الدائم في سلوكها وأنها على علاقة بآخرين فكك رباط الأسرة عاصفا باستقرارها.

مشكلات الزوجين لم تتوقف رغم انتقالهما إلى مسكن جديد في منطقة الـ800 فدان بالسادس من أكتوبر نهاية شهر مارس الماضي، منذ يومهما الأول في الشقة الكائنة بالطابق الخامس، بدت الصورة جلية لدى الجيران بافتقاد اللزوجين للتفاهم وغياب الوفاق عن حياتهما مع سماع صوت شجار دائم.

الثامنة صباح السبت الماضي، وقعت مشادة كلامية حادة بين الزوجين، تجددت خلالها اتهامات "حسام" للمحامية بالخيانة والتي اكتفت بالتأكيد على أن طبيعة عملها تقتضي تعاملها مع الرجال، مطالبة إياه بصرف الوساوس الشيطانية التي تدور في مخيلته، وفتح صفحة جديدة يسودها الحب والتفاهم.

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هدأت الأوضاع مع تدخل الجيران والصلح بين الزوجين مع أخذ تعهد على رب البيت بحسن معاملة رفيقة دربه لاسيما أنهما لم يكملا عامهما الأول في الحياة الزوجية، داعين الله أن ينعم عليهما بالذرية الصالحة إلا أنه بمجرد انصراف الأهالي أخذت الأمور منعطفا مختلفا عن سابقيه بعدما أمسك الزوج بعصا ضرب بها زوجته دون شفقة أو رحمة.

صرخات ابنة الـ29 سنة لم تشفع لها لدى زوجها الذي استمر في ضربها بعدما احتجزها داخل إحدى الغرف حتى أنه هددها "هجيب لك أهلك وهحبسك" وغادر بعدها الغرفة لإحضار شئ ما من المطبخ حيث تنامى إلى مسامعه صوت ارتطام جسم ثقيل بالأرض، فأسرع لاكتشاف مصدره فتبين أن زوجته ألقت نفسها من شرفة المنزل ولقت حتفها في الحال.

بعد تلقيه بلاغا من النجدة، شكل العقيد فوزي عامر، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، فريق بحث برئاسة الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر ومعاونيه الرائدين محمد سكر ومعتصم رزق والنقيب أحمد راغب، وأكدت التحريات أن المتوفاة تتمتع بسمعة طيبة، وأن اتهامات زوجها لا أساس لها من الصحة.

وتحفظت قوة من الشرطة على الزوج لاتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب نحو 6 ساعات متواصلة -حسب أقوال الجيران والتحريات- حيث نفى عزمه التخلص منها، وأن جُل همه كان التأكد من كونها ليست على علاقة بآخرين، وتم تحرير المحضر اللازم وأحاله اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات.