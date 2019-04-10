بعد إعلان معايير المرحلة الثالثة.. هذه المدارس تحرم الأسر من دعم التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

بدأت وزارة التموين، مطلع أبريل الجاري، تطبيق المرحلة الثالثة من حذف غير المستحقين من الدعم السلعي، وذلك وفقًا لـ 7 معايير، نص أحدها على استبعاد من يبلغ متوسط المصروفات المدرسية التي يدفعها لإجمالي أبنائه 20 ألف جنيه سنوياً، والذي يتم حسابه وفقًا لإجمالي المصاريف المدرسية لجميع الأبناء مقسومة على عددهم.

وبناءً عليه، يرصد "الخليج 365"، عددًا من المدارس التي تحرم مرتاديها من الدعم السلعي:

1-المدارس الدولية، والتي تتجاوز مصاريفها المدرسية حد الـ30 ألف جنيه، مثل:

-مدرسة الشويفات الدولية.

-مدرسة متروبوليتان.

- مدرسة ise الدولية.

-المدرسة البريطانية.

- المدرسة المصرية الدولية.

Advertisements

2 -بعض المدارس الخاصة للغات.

3 -بعض المدارس الحكومية وهي:

- المدارس المصرية الدولية والتي تصل مصروفاتها المدرسية إلى 15 ألف جنيه.

- مدارس النيل المصرية والتي تتراوح مصروفاتها بين 15 و30 ألف جنيه.

- مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الثانوية، والتي تصل مصروفاتها بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مدارس خاصة أو دولية إلى 31 ألف جنيه.

-المدارس اليابانية والتي تصل مصروفاتها إلى 10 الآف جنيه وإذا كان لولي الأمر أكثر من طفل بإحدى هذه المدارس فإن إجمالي ما يدفعه قد يتجاوز الحد الذي حددته وزارة التموين لحذف البطاقات.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن بدء تطبيق المرحلة الثالثة من حذف غير المستحقين اعتبارًا منذ الثاني من أبريل الجاري، مؤكدًا عدم حذف أي مستفيد حتى يتقدم بتظلم يتم فحصه ومراجعته، وإذا ثبتت أحقيته فلن تظهر له الرسالة مرة أخرى، وإذا لم يُقبل تظلمه يتم استبعاده من منظومة التموين مع استمرار صرف الخبز له.

ونصت معايير المرحلة الثالثة، على استبعاد كل من: "تقدر المصروفات المدرسية لأحد أبنائه بـ30 ألف جنيه أو أكثر، ومن يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه، ومالكي الحيازات الزراعية التي تقدر بـ10 أفدنة فأكثر، ومن يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وأصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، إضافة إلى مالكي أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، ومن يمتلك سيارة موديل 2015 فأعلى".