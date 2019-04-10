حدث ليلًا| 4 لقاءات مهمة للسيسي بأمريكا.. وهذه حقيقة استهداف برلماني في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي في واشنطن.

ويرصد "الخليج 365"، الأحداث كالآتي:

"سد النهضة ومكافحة الإرهاب".. تفاصيل لقاء السيسي وترامب

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مباحثات قمة مع الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

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متحدث الرئاسة: السيسي وترامب لم يتطرقا إلى التعديلات الدستورية في مناقشاتهما

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن موضوع التعديلات الدستورية لم يُثَر في المناقشات التي دارت بين الرئيسَين عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، كما لم يُثَر في المباحثات الموسعة بين البلدَين.

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السيسي وترامب يبحثان الأزمة الليبية وخطر الإخوان

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض مع نظيره الأميركي دونالد ترامب آخر التطورات فيما يخص الأزمة الليبية والخطر الذي يشكله جماعة الإخوان، بحسب بيان للبيت الأبيض.

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بحثا تمكين المرأة.. تفاصيل لقاء السيسي وإيفانكا ترامب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكي، وذلك بمقر إقامته في واشنطن بـ"بلير هاوس".

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"لاجارد": اقتصاد مصر ينمو بقوة.. والبطالة سجلت أدنى مستوى منذ 2011

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، إن الاقتصاد المصري ينمو بقوة، وإن البطالة في البلاد سجلت أدنى مستوى منذ عام 2011.

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بلاغ سلبي بوجود قنبلة بجوار نادي بنها الرياضي

تلقت قوات الأمن فى القليوبية، بلاغًا يفيد وجود جسم غريب بشارع النادى الرياضى ببنها يشتبه فى أن يكون قنبلة.

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مصدر مسؤول يكشف حقيقة استهداف نائب برلماني بالغربية

نفى مصدر أمني مسؤول، استهداف النائب البرلماني سمير الخولي، مساء الثلاثاء، في أحد الأفراح الشعبية بقرية برما، مدينة طنطا، محافظة الغربية.

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خالد عكاشة: استخدام "داعش" للأطفال في العمليات الانتحارية ليس جديدًا عليه

أكد العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، أن دخولنا في فصل جديد من العمليات الإرهابية يمكن إحباطه عبر تداول المعلومات والإبلاغ عن هذه العناصر فور الاشتباه فيها.

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"الآثار": افتتاح متاحف في طنطا وكفر الشيخ وشرم والغردقة في 2019

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مصر ستشهد في 2019 افتتاحات متتالية لمتاحف أثرية في طنطا وكفر الشيخ وشرم الشيخ والغردقة، وافتتاح جزئي لمتحف الحضارة في الفسطاط، لاستيعاب الكم الكبير من الآثار المصرية المكتشفة.

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مدبولي ووزير قطاع الأعمال يبحثان توفير التمويل لتطوير "الغزل والنسيج"

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

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أمير الكويت يعزي الرئيس السيسي في ضحايا الهجوم الإرهابي بشمال سيناء

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في مدينة الشيخ زويد شمالي سيناء.

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ترامب يبحث مع ولي العهد السعودي سبل الضغط على إيران

ذكر البيت الأبيض مساء أمس الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أجرى محادثة بناءة" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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مرصد دولي يتهم الحوثيين بتعذيب عشرات المختطفين حتى الموت

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان استمرار تعرض العشرات من المختطفين اليمنيين للتعذيب الممنهج والمعاملة اللإنسانية والمهينة من قبل سجانيهم في مراكز الاعتقال التابعة لميليشيات الحوثي .

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التحالف العربي يشن 5 غارات على مواقع الحوثيين في "حجة"

نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال الـ 12 الساعة الماضية، 5 غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات عسكرية، تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في مزارع الجر التابعة لمديرية عبس بمحافظة حجة.

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نتنياهو يشكر أنصاره مع إظهار استطلاع تقدمه على منافسه في الانتخابات

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنصاره على ما اعتبره "إنجازا لا يمكن تخيله"، حيث أظهرت أحدث استطلاعات الرأي تقدمه بشكل طفيف على منافسه الرئيسي بيني جانتس في الانتخابات البرلمانية.

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فنزويلا تعلن انسحابها من منظمة الدول الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول الأمريكية بعد أن اعترف المجلس الدائم للمنظمة برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان جوايدو رئيسا للبلاد.

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مقتل نائب برلماني و3 من رجال الشرطة في هجوم للمتمردين الماويين بالهند

أعلنت الشرطة الهندية أمس الثلاثاء أن نائبا برلمانيا وسائقه وثلاثة من رجال الشرطة قتلوا في هجوم شنه المتمردون الماويون في ولاية تشاتيسجار بوسط الهند، قبل يومين من إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.

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