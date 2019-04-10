مصر | "مات وهو بينقذ طفل".. محاولات لانتشال جثتي من مياه النيل بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مات وهو بينقذ طفل".. محاولات لانتشال جثتي من مياه النيل بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، جهودها لانتشال جثتي طفل وشاب لقيا مصرعهما، غرقًا بمياة النيل دائرة مركز شرطة الحوامدية.

كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث مركز شرطة الحوامدية، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط شخصين بمياه النيل بدائرة مركز شرطة الحوامدية، ووفاتهما لعدم إجادتهما السباحة.

وعلى الفور دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بقوات الإنقاذ النهري، لمكان البلاغ، وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، وتبين أنه أثناء تواجد طفل بالاتوبيس النهري انزلقت قدمه، بمياه النيل وجرفه التيار لعدم اجادته السباحة، ولدي محاولة شاب انقاذه، لقى مصرعه هو الأخر، غرقا بمياه النيل لعدم إجادته السباحة، ويواصل قوات الحماية المدنية جهودهم لانتشال الجثتين، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

Advertisements

"سيارة ملاكي ومنطقة مظلمة".. تفاصيل القبض على مدير مالي بالجيزة

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل القبض على مدير مالي وبحوزته 3 لفافات هيروين، وتبين حيازته للهيروين بقصد التعاطي.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، مفاده أنه اثناء مرور الملازم اول محمد عبد الوارث الضابط بإدارة تامين الطرق والمنافذ بقطاع امن الجيزة، والقوة المرافقة له، علي الطريق الدائري بمنطقة البحر الأعظم، دائرة قسم الجيزة، تمكن من ضبط "مدحت. م. م. ع"، 45 سنة، مدير مالي بمؤسسة الجمال للاستيراد والتصدير ومقيم العجوزة، حال توقفة بمنطقة مظلمة بمكان الضبط بسيارتة رقم ر ط ط مصر ماركة ميتسوبيشي وبحوزته 3 لفافات صغيرة الحجم بداخلهم كمية من مسحوق الهيروين المخدر.

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.