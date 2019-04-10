مصر | "3 شقق مخالفة وعربية جيب شروكي".. كواليس خطف مقاول بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "3 شقق مخالفة وعربية جيب شروكي".. كواليس خطف مقاول بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل خطف مقاول، على يد شريكه، وأخر بسبب وجود خلافات مالية بينهما، بمنطقة الطالبية، وتبين أن ياسر" مقاول"، لدية أبراج سكنية بمنطقة التعاون، بشارع فيصل، إتفق مع شخص من محافظة أسيوط معروف بـ " لولي" على شراء 3 شقق سكنية بأحد الطوابق، بالعقار ملكه بمنطقة التعاون، مقابل مبلغ مالي.

وأضافت التحقيقات، أن " لولي"، إكتشف أنه صادر قرارا من محافظة الجيزة، بإزالة طوابق العقار المشار إليه، وعند مطالبته برد المبلغ المالي خاصته، رفض المقاول رد المبلغ، مرردا له: " روح اتصرف مع المحاظة"، ما أثار غضبه وخطط لخطفه وطلب فدية بالإشتراك مع صديق له.

وأوضحت التحقيقات، أن "المقاول" توجه يوم إختطافه، للعقار ملكه لمقابلة شخص لعرض شقة سكنية للبيع، وكان في إنتظاره " لولي" وصديقه مستقلين سيارة "جيب شروكي"، وطلبا منه التوجه صحبتهما لرؤية شقة سكنية، وبعدها توجهوا لمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، واحتجزاه داخلها.

وواصلت التحقيقات أن أحدهما أجري اتصالا هاتفيا بزوجته، وطلب منها مبلغ مليون ونصف المليون جنيه، مقابل تحرير زوجها، وإعادته سالما، وطلب منها عدم إبلاغ الشرطة.

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كان نجح رجال مباحث الجيزة، في 48 ساعة، في تحرير مقاول بعد إختطافه وطلب فدية مليون جنيه ونصف، والقبض على المتهمين بخطفه، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بتلقيه بلاغا من استاذة جامعية، بإختفاء زوجها " مقاول" وإغلاق هاتفه المحمول، بعد ذهابة لعرض شقة سكنية للبيع بالعقار خاصته، وبعدها تلقت إتصالا هاتفيا من مجهول يبلغها بإختطافه زوجها وطلب مليون ونصف المليون جنيه فدية مقابل إطلاق سراحه.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها، وإعادة المختطف سالما، وتوصلت تحريات المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن شريكه وأخر، وراء إختطافه واحتجازه بشقة بمنطقة المرج، وتم إعداد قوة أمنية ومداهمة الشقة المشار إليها، وتحرير المقاول والقبض على مختطفيه.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.