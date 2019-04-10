أخبار مصر | "بنفكر لبكرة" تنظم ندوة تعريفية حول التعديلات الدستورية في قنا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بنفكر لبكرة" تنظم ندوة تعريفية حول التعديلات الدستورية في قنا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت حملة "بنفكر لبكرة" بمحافظة قنا، ندوة تعريفية بالتعديلات الدستورية المقترحة، في إطار دورها التثقيفي الذي تقوم به من خلال فروعها بمختلف أنحاء الجمهورية.

حملة "بنفكر لبكرة"، هي حملة خدمية للشعب المصري وهدفها الشارع المصري، وليس لها أهداف سياسية، وتسعى لتوعية الشارع ومساعدة الطبقات الفقيرة، وحققت انتشارًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة في الشارع المصري، وأصبح لها تواجدًا في طابا وجنوب سيناء ومرسى مطروح، ووجه قبلي، وبحري، والسويس، وغيرها من المناطق.