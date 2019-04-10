شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف": تشديدات على غلق الزوايا غير المطابقة ومنع الخطباء غير الرسميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور نوح العيسوى وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن، إن الوزارة تشدد على غلق الزوايا غير المطابقة للمواصفات وخاصة خلال خطبة الجمعة المقبلة تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لتمكين المساجد الجامعة والخطباء الرسميين من أداء خطاب دينى منضبط.

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وأضاف العيسوى، لـ"الخليج 365"، أنه لا وجود ولا مكان لأى شخص من الدخلاء ولن يصعد أى منبر إلا المتخصصون ممن تجيزهم وتعتمدهم وزارة الأوقاف، وذلك لضمان خطاب دينى وسطى يحقق الهدف منه، مضيفًا أن تكليفات الوزير صريحة وسوف يعاقب أى مخالف.

وشدد العيسوى، على مسئولية من يخالف موضوع خطبة الجمعة، حول ضبط الأسواق وآدابها، وذلك كون الخطبة ترعى المصلحة العامة لجميع الناس، لافتًا إلى أن خطبة الجمعة من أبرز أولويات العمل الدعوى وهناك متابعة كبيرة لجميع المنابر لضمان نجاح العمل لأبعد حد.