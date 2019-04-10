دعاء تطلب الخلع: "جوزي راح الشغل حافي بسبب المخدرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

تقدمت "دعاء.ص" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، بخلع زوجها مبررة طلبها "جوزي بيشرب مخدرات وأثرت على عقله وبيخرج من البيت بدون حذاء".

وقالت "دعاء" 31 سنة موظفة: تزوجت منذ 3 سنوات من "م.م" 34 سنة موظف، حيث إننا زملاء في العمل، ولم يرزقنا الله بأطفال لأن زوجي يعاني من مشكلة في الإنجاب ويعالج منها.

تابعت الزوجة: زوجي يتعاطى المخدرات ولم أكن أعلم بذلك قبل الزواج، وعملت أن هذه المخدرات هي السبب في تأخر الإنجاب، وتحدثت معه كثيرًا في هذا الشأن ولم يستمع إلي، ودائمًا يتعدى عليَّ بالضرب على أتفه الأسباب لأنه يكون فاقدًا للوعي، ثم بعد ذلك يأتي ويعتذر لي.

Advertisements

وأضافت دعاء: زوجي يقف في البلكونة يشرب سجائر "الحشيش" ويعاكس جيراننا، ويأخذ البصل المعلق بالبلكونة ويقوم بإلقائه على المارة في الشارع حتى يضحك مثل "المجنون"، مصيفة "فضحني زوجي بين جيراني حتى شكوته لأخيه الأكبر كثيرًا، وعندما ينصحه يعده أنه سوف يتراجع عن شرب المخدرات ولكنه لا ينفذ وعده، حتى أنه ضيع ميراثه الذي ورثه عن والده على شرب المخدرات.

واستكملت دعاء: في يوم ما ذهب زوجي إلى عمله حافيًا ونسي أن يلبس الحذاء؛ لأنه أصبح غير متزن بسبب تعاطيه كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتم تحويله للتحقيق، وفضحني في العمل، وأصبحت أشعر بالخجل من زملائي في العمل وجيراني، وحمدت الله على عدم الإنجاب من زوج فقد عقله بسبب المخدرات.

واستطردت: "ذهبت إلى منزل أسرتي وطلبت الطلاق، وبعد مرور سنة من المماطلة في الطلاق لجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع حملت رقم 3920 لسنة 2018، ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها".