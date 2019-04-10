"العمل العربية" تعلن اليوم تفاصيل مؤتمر المنظمة فى دورته الـ46

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد فايز المطيرى، المدير العام لمنظمة العمل العربية، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بمقر المنظمة، للإعلان عن تفاصيل مؤتمر العمل العربى فى دورته الـ46، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 14 حتى 21 إبريل الجارى.
ويأتى المؤتمر الصحفى بهدف التعريف وتسليط الضوء على البنود الهامة للمؤتمر خاصة محور مناقشات الدورة وهو تقرير المدير العام لهذا العام حول "علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة " وكذلك البنود الفنية والتقارير المدرجة فى جدول أعمال الدورة.
يأتى مؤتمر العمل العربى، الذى تعقده منظـــمة العمل العربية فى دورته الـ"46" تحت رعاية الرئيس السيسى، ويعقد فى الفترة من 14 حتى 21 إبريل الجارى ، بمشاركة وفود ووزراء العمل بالوطن العربى.
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