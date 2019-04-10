شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تحتفل غدا بعيد العلم التاسع والستين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل جامعة عين شمس، غدا الخميس، بيوم الخريجين التاسع والستين ( عيد العلم ) تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة.
تأتى احتفالية عيد العلم، برئاسة الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون لتعليم والطلاب.
من المقرر أن تشهد الاحتفالية تكريم 236 طالبا وطالبة من حملة البكالوريوس والليسانس و36 من حملة الماجستير والدكتوراه، فضلاً عن تكريم 17 من السادة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الجامعة التقديرية.
كان سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة والمشرف العام على الاحتفالية، عقد اجتماعاً موسعاً بمديرى العموم بمختلف الإدارات المعنية للتأكد من الانتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة بالحفل.
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