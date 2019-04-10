شكرا لقرائتكم خبر عن النداء الأخير لضيوف الرحمن.. اليوم أخر موعد لسداد رسوم حج القرعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر اليوم الأربعاء، أخر موعد لسداد رسوم حج القرعة لهذا العام، ويجرى سداد كامل تكاليف حج القرعة بكافة فروع البنوك الوطنية "الأهلى، مصر، القاهرة"، ومكاتب هيئة البريد على مستوى الجمهورية "مدفوعات حكومية، مدفوعات قرعة الحج".
ويحظى الفائزون بحج القرعة لهذا العام بتيسيرات وخدمات كبيرة، أبرزها قرب مقار الإقامة من الحرم المكى والمدنى والاهتمام بمنظومة النقل للمشاعر المقدسة وتوفير أطباء ووعاظ مرافقين لضيوف الرحمن.
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