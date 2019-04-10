تعرف على كيفية استخراج "الفيش" المميكن من 196 موقعًا شرطيًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن الحصول على الصحيفة الجنائية المميكنة "الفيش" من خلال المواقع المنتشرة بمراكز وأقسام الشرطة الموزعة على أقسام الجمهورية، ويتم استخراجها باستخدام تكنولوجيا الماسح الضوئى، بالإضافة إلى تصوير المواطن من خلال كاميرا رقمية متصلة بوحدة إصدار، والصحيفة مزودة بوسائل تأمين عالية الدقة، ويتم إنجاز الصحيفة وتسليمها للمواطن خلال 24 ساعة. وتجرى زيادة عدد مواقع إصدار صحف الحالة الجنائية المُميكنة لتصل إلى 196 موقعًا شرطيًا بإجمالى 256 محطة إصدار.

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