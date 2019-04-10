ياسين التهامي يحيى الليلة الختامية لمولد الحسين.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: تحتفل الطرق الصوفية، مساء الأربعاء، بالليلة الختامية لمولد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه. ويحيي الليلة الختامية للمولد، الشيخ ياسين التهامي عميد المنشدين، بحضور الآلاف من مريدي الطرق الصوفية. فيما أنهت وزارة الأوقاف استعداداتها لليلة الختامية لمولد الإمام الحسين، عن طريق إلغاء الإجازات للعاملين بالمسجد. وقال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في تصريحات لمصراوي، إنه تم التنبيه على العاملين بمسجد الحسين بمنع أي طقوس أو شعائر تخالف الشريعة الإسلامية داخل الضريح.

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