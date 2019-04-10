"المؤتمر" ينظم ندوة تثقيفية حول التعديلات الدستورية.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: ينظم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية حول التعديلات الدستورية بمنطقة العبور. تأتي الندوة، على هامش افتتاح الحزب لمقر أمانته بالعبور، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ونوابه، بهدف توعية المواطنين بأهمية هذه التعديلات.

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