السيسي وترامب يبحثان الأزمة الليبية وخطر الإخوان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض مع نظيره الأميركي دونالد ترامب آخر التطورات فيما يخص الأزمة الليبية والخطر الذي يشكله جماعة الإخوان، بحسب بيان للبيت الأبيض.

وخلال لقائه في المكتب البيضاوي، أشاد الرئيس الأميركي بـ"العمل العظيم" الذي يقوم به الرئيس السيسي، وفق سكاي نيوز عربية.

وقال ترامب: "أعتقد أنه يقوم بعمل عظيم". مضيفا "لم تكن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة جيدة كما هي عليه الآن".

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ووصف مسؤولون في الإدارة الأمريكية زيارة الرئيس المصري لواشنطن بالمهمة التي تعكس علاقات استراتيجية قوية.

وعقد السيسي، أمس الثلاثاء، مباحثات قمة مع الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الأمريكي أعرب عن ترحيبه بالرئيس في البيت الأبيض، مؤكداً تقديره لشخص سيادته، ومشدداً على حرص الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لاسيما فى ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط، باعتبارها دعامة رئيسية لصون السلم والأمن لجميع شعوب المنطقة.