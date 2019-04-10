مصدر مسؤول يكشف حقيقة استهداف نائب برلماني بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

نفى مصدر أمني مسؤول، استهداف النائب البرلماني سمير الخولي، مساء الثلاثاء، في أحد الأفراح الشعبية بقرية برما، مدينة طنطا، محافظة الغربية.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، صباح الأربعاء: "أحد المعازيم أطلق خرطوش ابتهاجًا بالفرح، تسبب في إصابة طفل بجرح سطحي في الوجه، ولم يتم تحديد مطلق النار حتى الآن"، لافتًا إلى أن النائب البرلماني قد نفى لأجهزة الأمن ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية حول استهدافه.

وأشار المصدر، إلى أن النائب قد حضر الفرح لمجاملة أحد أبناء دائرته "ع. ش" أثناء الواقعة، وما زالت أجهزة الأمن تكثف جهودها لتحديد هوية مطلق الخرطوش لضبطه والسلاح.